SENTIMENT/Bei DAX-Privatanlegern festigt sich die Hoffnung

FRANKFURT (Dow Jones)--In unterschiedliche Richtungen haben sich die Positionierungen der DAX-Anleger entwickelt. Wie der jüngsten wöchentlichen Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Profis um 3 Prozentpunkte auf 41 Prozent gefallen. Bei den Privatanlegern stieg dieser Anteil derweil um 4 Punkte auf 46 Prozent. Das Bärenlager der Institutionellen wuchs im DAX um 2 Punkte auf 37 Prozent, bei den Privaten fiel es um 4 Punkte auf 34 Prozent. Damit sind 22 Prozent (+1 Punkt) der Profis neutral positioniert und unverändert 20 Prozent der Privatanleger.

"Die Skepsis bröckelt, zumindest bei den Marktkommentatoren und den mittelfristig orientierten Privatanlegern", kommentiert Sentiment-Analyst Joachim Goldberg die Entwicklung. Bei DAX-Privatanlegern verfestige sich die Hoffnung. Goldberg hält die geringe Bewegung vieler institutioneller Anleger angesichts der starken Erholung für erstaunlich. In der Summe sei die Gemengelage nicht bedrohlich, auch wenn die geopolitischen Risiken ausgeblendet und die Meldungen zur Zinsentwicklung positiv bewertet würden.

In den USA hat sich die Stimmung derweil eingetrübt. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil der US-Privatanleger auf 25,1 von 30,6 Prozent in der Vorwoche gefallen. Das Bärenlager erhöhte sich stark auf 47 Prozent von zuvor 32,9 Prozent. Damit sind 27,9 Prozent der US-Privatanleger laut AAII neutral positioniert nach 36,5 Prozent. Die US-Privatanleger reagierten laut Wellenreiter Invest auf die Schwäche der vergangenen Tage mit einer Sentimentabschwächung. Die Stimmung sei weiterhin dem Tief näher als der Euphorie.

November 10, 2022 05:09 ET (10:09 GMT)