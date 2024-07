SENTIMENT/Bullen-Anteil an Wall Street explodiert

Die Bullen-Stimmung an der Wall Street nimmt schon wieder Fahrt auf. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, hat das Gute-Laune-Barometer nach nur einer Woche Konsolidierung schon wieder nach oben gedreht. Binnen einer Woche sprang der Bullen-Anteil auf 49,2 von 41,7 Prozent. Damit setzt also fast die Hälfte aller privaten US-Investoren auf weiter steigende Kurse.

Umgekehrt ist das Lager der Bären auf nur noch 21,7 Prozent geschrumpft, wobei es schon in der Vorwoche mit 26,1 Prozent klein war. Im historischen Schnitt sind beide Werte übertrieben. Normalerweise sind etwa 37,5 Prozent aller Anleger Bullen und 31,0 Prozent Bären.

Ganz anders sieht es in Deutschland aus. Sentiment-Experte Joachim Goldberg stellt im Rahmen seiner Umfrage der Börse Frankfurt fest, dass vor allem institutionelle Anleger in der vergangenen Woche von der neutralen Seite ins Bärenlager gewechselt sind. Von ihnen seien nun 11 Prozent pessimistisch gestimmt, der Sentiment-Index ihrer Gruppe sei um 12 auf -9 Punkte gesunken. Bei den Privatanlegern habe sich dagegen kaum etwas getan, hier sei der Sentiment-Index wegen geschlossener Short-Engagements von +6 auf +8 gestiegen.

Unter dem Strich sieht Goldberg den Markt dadurch in einer stabileren Lage. An der Unterseite rechnet er ab 17.980 und 18.030 DAX-Punkten mit Stützungskäufen. An der Oberseite könnten ab 18.600 und 18.650 Punkten die heutigen Optimisten mit Gewinnmitnahmen bremsen.

July 11, 2024