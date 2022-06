SENTIMENT/DAX-Anleger gehen ins Risiko

Trotz aller derzeitigen Risiken blicken deutsche Anleger zuversichtlicher in die Zukunft. Laut der wöchentlichen DAX-Erhebung der Deutschen Börse ist der Bullenanteil unter den institutionellen Anlegern auf 39 Prozent (+3 Punkte) gestiegen, bei den Privaten fiel der Anstieg mit plus 9 auf 41 Prozent noch sehr viel ausgeprägter aus. Der Bärenanteil bei den Profis fiel um 5 Punkte auf 36 Prozent, bei den Privatanlegern stieg er dagegen um 2 auf 40 Prozent. Damit sind 25 Prozent (+2) der Institutionellen neutral gestimmt und 19 Prozent (-11) der Privaten.

Mit der aktuellen Befragung wird laut Sentiment-Analyst Joachim Goldberg zweierlei deutlich. Zum einen schienen sowohl private als auch institutionelle Investoren alles in allem der Meinung zu sein, dass die DAX-Entwicklung nach unten während der vergangenen Tage womöglich überzogen gewesen sei. "Zumindest haben die Optimisten unter den institutionellen Investoren nachgerade stoisch auf den DAX-Absturz reagiert, fast so, als ob er nie stattgefunden hätte", sagt er. In diesem Optimismus sieht Goldberg eine Belastung für die Börsen.

Allerdings komme auf der anderen Seite der deutliche Kursverlust des Börsenbarometers sicherlich nicht von ungefähr, dürfte aber per Saldo nicht auf das Konto mittelfristig orientierter heimischer Akteure gehen. Vieles spreche dafür, dass es zu Kapitalabflüssen aus längerfristigen Quellen gekommen sein könne.

Ganz anders stellt sich die Entwicklung in den USA dar. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors ist der Bärenanteil unter den US-Privatanlegern auf 58,3 Prozent nach zuvor 46,9 Prozent gestiegen. Das Bullenlager verringerte sich leicht auf 19,4 von zuvor 21 Prozent. Damit sind 22,2 Prozent der Anleger neutral positioniert nach 32,1 Prozent in der Vorwoche.

June 16, 2022 05:02 ET (09:02 GMT)