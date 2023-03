SENTIMENT/DAX-Anleger werden bullisch - US-Anleger bärisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Während der DAX seit nunmehr drei Wochen in einer engen Spanne seitwärts tendiert, mutieren Privatanleger in Deutschland zu Bullen. "Angetrieben von einer offensichtlich ausgeprägten Sorge, die Aufwärtsbewegung zu verpassen, und als ob es demnächst keine Aktien mehr günstig zu kaufen gäbe", beschreibt Sentiment-Analyst Joachim Goldberg die möglichen Gründe für den Sinneswandel unter Privatanlegern. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index machte einen deutlichen Satz auf einen neuen Stand von 16 und damit auf ein Jahreshoch. Nicht nur ehemalige Bären hatten es anscheinend plötzlich ganz eilig, ihre Positionen zu schließen und sich direkt auf die Seite der Optimisten zu schlagen.

Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland stieg in der zurückliegenden Woche um 15 Prozentpunkte auf 49 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären schrumpfte um 9 Prozentpunkte auf 33 Prozent, während der Anteil der Neutralen um 6 Punkte auf nur noch 18 Prozent fiel.

US-Anleger werden bärisch

An der Wall Street verzeichnete dagegen das Lager der Pessimisten einen sichtbaren Anstieg, dagegen leerte sich das Lager der Privattanleger, die von der Seitenlinie zuschauen. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg dort der Anteil der Bullen leicht auf 23,4 (Vorwoche: 21,6) Prozent und damit deutlich unter das historische Mittel von 37,5 Prozent. Das Bärenlager stieg dagegen deutlich an, der Anteil der Pessimisten legte von 38,6 auf 44,8 Prozent zu. In der Folge sind nur noch 31,8 Prozent der Befragten neutral gestimmt nach 39,8 Prozent in der Vorwoche.

