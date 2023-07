SENTIMENT/DAX-Anleger werden zuversichtlicher

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem jüngsten Rücksetzer fassen Anleger für den DAX wieder verstärkt Mut. Wie der jüngsten wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil der institutionellen Anleger um 5 Punkte auf 33 Prozent gestiegen, bei den Privaten stieg der Anteil um 8 Punkte auf 35 Prozent. Das Bärenlager verharrt bei den Profis unverändert bei 42 Prozent, bei den Privatanlegern wächst es minimal um 1 Punkt auf 45 Prozent. Damit sind 25 Prozent (-5) der Profis neutral positioniert und 20 Prozent (-9) der Privaten.

"Vom Zins-Dämpfer im betrachteten Zeitraum haben sich deutsche Bluechips wieder weitestgehend erholt", sagt Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Die Anleger dürften die niedrigeren Kurse zum Einstieg genutzt haben. Die Sentiment-Indizes für beide Anlegergruppen stünden auf fast gleichen Niveaus. Das Fazit von Goldberg: die hiesigen, mittelfristig orientierten Akteure könnten vermutlich aus eigener Kraft keinen Aufwärtstrend herbeiführen. Nach unten dürfte sich die pessimistische Mehrheit frühestens zwischen 15.450 und 15.500 Punkten eindecken und als Käufer auftreten.

Anders gestaltet sich die Entwicklung an Wall Street. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors ist der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern auf 41 von zuvor 46,4 Prozent gefallen. Das Bärenlager zeigt sich ähnlich wie bei den DAX-Anlegern wenig verändert mit einem Anstieg auf 25,9 Prozent nach 24,5 Prozent. Damit sind 33,1 Prozent der Investoren neutral positioniert nach 29,1 Prozent in der Vorwoche.

July 13, 2023 05:35 ET (09:35 GMT)