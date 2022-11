SENTIMENT/DAX-Bullenlager der Profis bricht ein

Ein Wechselbad der Gefühle durchlaufen gerade die DAX-Anleger. Wie der wöchentlichen Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil der institutionellen Anleger um 10 Punkte auf 26 Prozent regelrecht eingebrochen. Bei den Privatanlegern ging es in diesem Lager nur um 3 Punkte auf 45 Prozent zurück. Das Bärenlager der Profis wuchs um 7 Punkte auf 49 Prozent, bei den Privaten schrumpfte es um 1 Punkt auf 30 Prozent. Damit sind 25 Prozent (+3) der Institutionellen neutral positioniert und 25 Prozent (+4) der Privatanleger.

Wenige positive Signale - die Zinserhöhungen könnten weniger dramatisch steigen - haben den Markt laut Sentimentanalyst Joachim Goldberg nach oben geschoben. Vor allem Verlustbegrenzungen der Bären dürften hierfür verantwortlich sein. "Von den hiesigen Profis mit mittelfristigem Anlagehorizont haben jedoch vor allem Bullen mit Verkäufen von Aktien reagiert", heißt es. Viele seien direkt auf die Short-Seite gewechselt. Heimische institutionelle Investoren dürften ab 13.750/13.800 wieder als Käufer auftreten, oder aber einem steigenden Aktienmarkt hinterher laufen müssen.

In den USA stellen sich die Dinge anders dar. Laut der jüngsten Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist das Bullenlager der US-Privatanleger auf 33,5 Prozent von zuvor 25,1 Prozent gewachsen. Der Bärenanteil schrumpfte deutlich auf 40,2 Prozent von 47 Prozent in der Vorwoche. Damit sind laut AAII 26,3 Prozent der US-Privatanleger neutral positioniert nach 27,9 Prozent zuvor.

November 17, 2022