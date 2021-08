SENTIMENT/DAX-Profis gehen in die Sommerpause

In der jüngsten DAX-Sentimenterhebung hat sich die Stimmung unter Profis und Privatanlegern klar auseinander entwickelt. Bei den institutionellen Anlegern ging der Bullenanteil um 12 Punkte auf 20 Prozent zurück, bei den Privaten stieg dieser Anteil hingegen um 5 Punkte auf 34 Prozent. 38 Prozent (minus 1 Punkt) der Profis sind im Bärenlager, bei den Privaten sind es 36 Prozent (minus 9 Punkte). Damit sind 42 Prozent (plus 13 Punkte) der Institutionellen neutral gestimmt und 30 Prozent (plus 4 Punkte) der Privatanleger.

Die institutionellen Investoren scheinen sich vordergründig in die Sommerfrische begeben zu haben, so Analyst Joachim Goldberg. Der Anteil der neutral gestimmten Akteure sei noch nie so hoch gewesen. Auf der anderen Seite hätten sich die privaten Investoren von ihrer bearishen Position der Vorwoche wieder verabschiedet und seien nun per Saldo in die vormalige Rolle ihrer institutionellen Pendants geschlüpft. Auch wenn viele Investoren von einem weiterhin ruhigen Sommergeschäft ausgehen, befürchtet Goldberg, dass die derzeitige Ruhe trügerisch sein könnte.

Dagegen ist der Bullenanteil unter den US-Anlegern recht stabil geblieben. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors ist der Bullenanteil minimal gefallen auf 36,1 Prozent nach 36,2 Prozent in der Vorwoche. Einen kräftigen Zuwachs gab es im Bärenlager - dieser stieg auf 31,7 Prozent nach zuvor 24,1 Prozent. Damit sind 32,2 Prozent der US-Anleger neutral gestimmt nach 39,7 Prozent in der Vorwoche.

August 05, 2021