SENTIMENT/DAX-Profis machen bei Rekordhochs Kasse

FRANKFURT (Dow Jones)--Die institutionellen Anleger haben die Rekordhochs im DAX dazu genutzt, Positionen abzubauen. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Profis um 6 Prozentpunkte auf 34 Prozent gesunken - bei den Privatanlegern stieg er dagegen um 1 Prozentpunkt auf 50 Prozent. 33 Prozent (+4 Prozentpunkte) der Profis sind Bären, bei den Privaten sind es 24 Prozent (-4 Prozentpunkte). Damit sind 33 Prozent (+2 Prozentpunkte) der Institutionellen neutral eingestellt und 26 Prozent (+3 Prozentpunkte) der Privatanleger.

Sentiment-Analyst Joachim Goldberg weist darauf hin, dass vor allem internationale Anleger weiterhin stark in deutschen Aktien engagiert seien. Er vermutet, dass die hiesigen Profis keine Chance mehr sehen könnten, den Index zu schlagen. Was Privatanleger nicht kümmere, die zur Hälfte eine Fortsetzung der Rally erwarteten. Sein Fazit: Die Lage am Markt bleibe nach oben günstig und nach unten sollten knapp unter 16.000 erste Eindeckungen den Markt stützen.

Die US-Anleger sind derweil vorsichtiger geworden. Wie der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil stark auf 38,8 Prozent von zuvor 48 Prozent gefallen. Der Bärenanteil erhöhte sich auf 27,3 Prozent nach 24 Prozent. Der Rest der Investoren wechselte in das Lager der Neutralen - dieses vergrößerte sich auf 33,9 Prozent von 28 Prozent.

November 18, 2021 05:45 ET (10:45 GMT)