SENTIMENT/Fast die Hälfte der privaten DAX-Anleger sind Bären

FRANKFURT (Dow Jones)--Einen dramatisch anmutenden Stimmungsumschwung hat es innerhalb einer Woche bei den Privatanlegern in Deutschland gegeben. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg vermutet, dass der deutliche Stimmungswechsel vor allen Dingen deswegen zustande kam, weil die zugrunde liegenden Einstandspreise für die dahinter stehenden Positionswechsel günstig gewesen sein dürften. Mit anderen Worten: Die wechselwilligen Akteure haben möglicherweise kleinere Gewinne realisieren können, ohne die ein Positionswechsel um 180 Grad kaum vorstellbar gewesen wäre.

In Deutschland stieg der "Bärenanteil" der Privatanleger um 12 Prozentpunkte auf 49 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bullen fiel dagegen deutlich um 11 Prozentpunkt auf nur noch 27 Prozent, während der Anteil des neutralen Lagers um einen Prozentpunkt auf nun 24 Prozent zurückkam.

Die Stimmung der Privatanleger an der Wall Street präsentiert sich dagegen nahezu stabil. Wie aus dem wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, fiel der Anteil der Bullen auf 27,7 nach 29,6 Prozent in der Vorwoche. Dieser Wert liegt damit weiter unter dem historischen Mittel von 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten stellt mit 40,1 (42,2) Prozent die größte Gruppe. Derweil schauen von der Seitenlinie 32,2 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 28,2 Prozent in der Vorwoche.

July 28, 2022 04:58 ET (08:58 GMT)