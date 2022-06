SENTIMENT/Im DAX macht sich trügerische Ruhe breit

Die Anleger sehen derzeit nur geringen Anpassungsbedarf bei ihren DAX-Positionierungen. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil der Institutionellen Anleger um 1 Punkt auf 36 Prozent gefallen, bei den Privatanlegern fiel er um 2 Punkte auf 32 Prozent. Bei den Profis stufen sich 41 Prozent (+3) als Bären ein, bei den Privaten 38 Prozent (-3). Damit sind 23 Prozent (-2) der Institutionellen neutral gestimmt und 30 Prozent (+5) der Privaten.

Sentiment-Analyst Joachim Goldberg spricht von einer leicht trügerischen Ruhe, die sich im DAX breit mache. Goldberg vermutet, dass sich zumindest die Mehrheit der Profis noch in einer Bärenmarkt-Rally sehe und mittelfristig negativ eingestellt bleibe. Diese Akteure würden bei 14.150/14.200 Punkten stützen. In der Summe sieht er hinter der DAX-Entwicklung nicht die heimischen Investoren, was die Situation für den DAX günstig halte.

Deutlich bewegter präsentiert sich das Geschehen an Wall Street. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors ist der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern regelrecht eingebrochen auf 21 Prozent nach zuvor 32 Prozent. Entsprechend deutlich stieg der Bärenanteil auf 46,9 Prozent nach 37,1 Prozent. Damit sind 32,1 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 30,9 Prozent.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2022 04:56 ET (08:56 GMT)