SENTIMENT/Immer weniger Anleger glauben an steigende Kurse

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Glaube an weiter steigende Kurse an den Börsen sinkt abermals. Sowohl an Wall Street als auch in Frankfurt reduziert sich die Zahl der Bullen. In den USA schrumpfte das Bullen-Lager am Aktienmarkt in der abgelaufenen Woche erneut - auf nun 35,9 Prozent. Noch vor zwei Wochen umfasste es 49 Prozent aller vom US-Anlegerverband AAII befragten Marktteilnehmer und befand sich damit fast auf Jahreshoch. Umgekehrt erhöhte sich das Bären-Lager zum zweiten Mal auf nunmehr 30,1 Prozent. Am Tiefpunkt vor zwei Wochen waren nur 21,3 Prozent der US-Anleger bärisch eingestellt.

Auch in Deutschland ist die Lust am Handeln gesunken: Wie Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Stimmungsumfrage für die Börse Frankfurt feststellt, haben hiesige Anleger "die Lust am Spiel verloren".

Grund dafür sei neben allgemeinen Unsicherheiten auch die nur geringe Handelsspanne zwischen rund 15.700 und 16.250 DAX-Punkten. Darüber seien sich sogar mehr private und institutionelle Investoren im Vergleich zur Vorwoche einig. Die Stimmungskluft zwischen ihnen habe sich verringert. Unterm Strich stehen die Sentiment-Indizes beider Gruppen mit minus 14 und minus 20 Punkten nicht mehr so weit auseinander. Goldberg wertet das als neutral.

Allerdings schienen sich auch die eher kurzfristig orientierten Range-Trader verabschiedet zu haben, obgleich diese Strategie in den Wochen zuvor durchaus erfolgreich gewesen sein dürfte. Goldberg erkennt darin, dass sich "eine gewisse Angst breit macht, die Unterseite vorgenannter Bandbreite könnte womöglich doch weicher sein, als ursprünglich angenommen".

Sorge um Fondsmanager - Wichtiger Kurstreiber fällt weg

Mit etwas Sorge merkt er weiter an, dass "der beste Freund haussierender Aktienmärkte bärische Fondsmanager sind". Gemäß der jüngsten Umfrage der Bank of America (BoA) unter internationalen Fondsmanagern könnte man nun aber befürchten, dass ein Teil des Rückenwindes, von dem Aktien während der vergangenen Monate profitiert haben, nun wegzubrechen droht.

Denn nur noch netto 11 Prozent der Fondsmanager in der BoA-Umfrage gaben an, global in Aktien untergewichtet zu sein. Im September 2022 betrug dieser Saldo dagegen noch 52 Prozent. Seit damals seien von den Fondsmanagern in großem Stil bärische Positionen gedeckt worden, was sich in steigenden Aktienkursen niedergeschlagen habe, heißt es weiter.

Der DAX habe davon kaum profitiert, unter anderem wegen der Probleme der chinesischen Wirtschaft, die stark thematisiert wurden. Dazu stiegen die Renditen, was zu einer Verschlechterung der Stimmung der von Goldberg befragten institutionellen Investoren mit mittelfristigem Handelshorizont führte. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index fiel dadurch gleich um 9 Punkte auf den aktuellen Stand von minus 14 Zählern. Bei den Privatanlegern ging es nur um 1 Punkte auf minus 20 Zähler zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2023 02:34 ET (06:34 GMT)