SENTIMENT/Institutionelle Anleger so bullisch wie zuletzt im Juli

Die institutionellen Anleger am deutschen Aktienmarkt sind zuletzt wieder bullischer geworden. Das zeigt die neue Umfrage der deutschen Börse zum DAX-Sentiment. Im Wochenvergleich nahm der Anteil der Bullen unter den institutionellen Anlegern um 10 Prozentpunkte auf 45 Prozent zu. Der Bärenanteil ging um 6 Punkte zurück auf 33 Prozent und der neutrale Anteil um 4 Punkte auf 22 Prozent. Anders das Bild bei den Privaten: Hier blieb der Bullenanteil mit 39 Prozent nach 40 Prozent nahezu unverändert. Überflügelt wurde er nun allerdings vom Bärenlager, das um 6 Punkte auf 41 Prozent wuchs. Das neutrale Lager schrumpfte entsprechend um 5 Punkte auf 20 Prozent.

"Unter dem Strich ist der derzeitige Optimismus der institutionellen Investoren - es handelt sich immerhin um den höchsten Wert seit 6. Juli - allerdings noch nicht so hoch, als dass er per se eine echte Bedrohung für den DAX noch in diesem Jahr darstellen könnte", so Joachim Goldberg, der die Umfrage durchführt und bewertet. Allerdings werde es zu Beginn des kommenden Jahres bei den derzeitigen ökonomischen Rahmenbedingungen für den DAX schwer werden, den positiven Erwartungen vieler Investoren von heute gerecht zu werden.

US-Privatanleger extrem bearisch

Viel extremer ist die Stimmung unter den US-Privatanlegern. Hier nahm das Bärenlager um 7,7 Punkte zu auf 52,3 Prozent. Mit einem Minus von 4 Punkten sind nur noch 20,3 Prozent bullish. Neutral gestimmt sind 27,4 nach 31,1 Prozent.

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2022 06:30 ET (11:30 GMT)