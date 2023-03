SENTIMENT/Instiutionelle wechseln aus neutralem ins Bärenlager

(Wiederholung)

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Während sich die Stimmung unter Privatanlegern laut der neue Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zuletzt nur wenig verändert hat, sind die institutionellen Anleger bärischer geworden. Denn das Lager der Neutralen hat sich hier nahezu halbiert, es schrumpfte um 15 Prozentpunkte auf 16 Prozent. Das Bärenlager profitierte davon mit einem Plus von 14 Punkten auf 40 Prozent, das Lager der Bullen wuchs geringfügig um einen Punkt auf 44 Prozent.

Unter den Privaten ging der bullische Anteil um einen Punkt auf 44 Prozent zurück und der Bärenanteil um 2 Punkte auf 33 Prozent, hier wuchs das neutrale Lager also leicht um 3 Punkte auf 23 Prozent.

Per Saldo habe sich die Nachfragesituation für den DAX an der Unterseite im Vergleich zur Vorwoche etwas verbessert, so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Frankfurter Börsenbetreiber durchführt und bewertet. Die neuen Bären würden ihre Engagements in der Nähe des Vorwochentiefs knapp oberhalb von 14.800 Zählern vermutlich wieder zurückdecken. Auf der anderen Seite dürfte ein Anstieg in den Bereich zwischen 15.450 und 15.500 Zähler zu Gewinnmitnahmen reizen.

Unter den US-Privatanlegern ging der Pessimismus laut der neuen AAII-Umfrage etwas zurück. Der Anteil der Bären schrumpfte um 3,3 Prozentpunkte auf 45,6 Prozent. Der Anteil der neutral gestimmten Anleger stieg um 1,7 Punkte auf 31,9 und der Bullen-Anteil um 1,6 Punkte auf 22,5 Prozent. "Im historischen Kontext bleiben die Privatanleger auf der pessimistischen Seite", so Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest zur Entwicklung in den USA.

