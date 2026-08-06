SENTIMENT/Kräftige Stimmungsverbesserung an Wall Street

DOW JONES--Mit einem kräftigen Sprung hat sich die Anlegerlaune an der Wall Street verbessert. Das zeigt die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII. Dank einer starken Berichtssaison und dem gebremsten Absturz der KI-nahen Aktien erhöhte sich das Lager der Bullen in der vergangenen Woche auf 37 Prozent. In der Woche davor waren nur 31,0 Prozent der US-Anleger auf der Käuferseite. Der Wechsel ging direkt vom Bären- zum Bullenlager, denn die Bären reduzierten sich von sehr hohen 42,1 Prozent auf 38,0 Prozent. Auch von den Neutralen konvertierten einige zum Bullentum: Die Gruppe der Neutralen sank auf 25,0 nach 26,9 Prozent in der Vorwoche.

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August 06, 2026 05:03 ET (09:03 GMT)