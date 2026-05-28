28.05.2026 12:58:39

SENTIMENT/Leichte Verbesserung - Aber weiter viele US-Bären

Etwas positiver ist die Stimmung an den Aktienmärkten in der abgelaufenen Woche geworden. An der Wall Street legte das Lager der bullishen Anleger auf 35,6 Prozent zu, nachdem es in der Vorwoche nur 31,7 Prozent waren. Dies zeigt die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbands AAII. Gespeist wurde dies gleichmäßig aus einem leichten Rückgang bei den Neutralen und den Pessimisten. Das Bären-Lager reduzierte sich auf 41,9 nach zuvor 43,6 Prozent. Allerdings liegt es damit nach dem US-Angriff auf den Iran weiterhin deutlich über den historischen Durchschnittswerten von 31,0 Prozent. Unter den politischen Belastungen leidet auch der breite Gesamtmarkt in den USA, lediglich die Rally der KI-Werte verzerrt dort die Optik der großen Indizes nach oben.

Für Deutschland konstantiert Sentiment-Experte Joachim Goldberg ein eher durchwachsenes Bild auf Anlegerseite. Wie seine aktuelle Umfrage im Auftrag der Börse Frankfurt zeigt, reagierten Profis auf die steigenden Aktienkurse eher mit Skepsis. Bei ihnen hätten 4 Prozent direkt von long auf short gedreht. Der Sentiment-Index ihrer Gruppe fällt auf -12 Punkte. Diese Anleger wollten in der Nähe des bisherigen Rekordhochs nicht mehr in den Markt einsteigen und die Richtungswechsler versuchten, einen Rückschlag mitzunehmen.

Goldberg bezeichnet die abgelaufene Handelswoche als eine "brutale Sentiment-Woche" für Anleger. Der Irankrieg, Pessimismus und die Angst vor einem Crash an überhitzten US-Börsen hätten ihren Tribut gefordert und kosteten allein seit vergangenem Mittwoch zeitweise über 1.000 DAX-Zähler. Dann wiederum habe die KI-Rally die Märkte nach oben getrieben.

Ganz anders sieht es bei deutschen Privatanlegern aus: Sie hätten sich sogar in die Gegenrichtung bewegt, stellt der Sentiment-Experte fest. Der Deutsche Börse Sentiment-Index dieser Gruppe steigt um 3 Punkte auf einen neuen Stand von +11. Dabei vergrößert sich die Gruppe der Bullen um 2 Prozentpunkte, ein Zuwachs, der sich etwa hälftig aus ehemaligen Pessimisten und neutral gestimmten Anlegern speist.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 06:59 ET (10:59 GMT)

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