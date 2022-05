SENTIMENT/Mehr Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Sentiment der Privatanleger dies- wie jenseits des Atlantiks hat sich gegenüber den Umfragen in der Vorwoche kaum verändert. Allenfalls ist zu erkennen, dass das Lager der Neutralen jeweils Zulauf erhalten hat. Das Lager der Pessimisten an der Wall Street bleibt - gegenüber historischen Werten - weiterhin gut gefüllt. Wie aus dem wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, schauen dort von der Seitenlinie 26,6 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 20,3 Prozent in der Vorwoche. Der Anteil der Bullen fiel auf 24,3 nach 26,9 Prozent. Dies liegt weiter deutlich unter dem historischen Mittel von 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten stellt mit 49,0 (52,9) Prozent weiter die größte Gruppe.

Unter Privatanlegern in Deutschland ist es zu Gewinnmitnahmen bei einigen vormals optimistisch eingestellten Akteuren gekommen, die sich nun in Richtung Seitenlinie bewegt haben. Im Falle eines Rücksetzers - möglicherweise im Bereich von 13.750 bis 13.800 DAX-Zählern - könnten nach Einschätzung von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg die ehemaligen Bullen erneut als Nachfrager auftreten, weswegen sich die Situation des DAX im Vergleich zur Vorwoche für ihn etwas verbessert hat. In Deutschland verharrte der "Bärenanteil" der Privatanleger bei 37 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bullen fiel um 4 Prozentpunkte auf 35 Prozent, während der Anteil des neutralen Lagers um jene 4 Prozentpunkte auf nun 28 Prozent stieg.

