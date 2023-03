SENTIMENT/"Mutige Anleger erhöhen Gefahr stärkeren Abschwungs"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX ist gefallen, und der Optimismus der Anleger hat stark zugenommen. Laut der neuen Umfrage der Deutschen Börse zum DAX-Sentiment ist der Anteil der Bullen unter den Institutionellen um 13 Prozentpunkte auf 36 Prozent gestiegen und unter den Privaten um 10 Punkte auf 44 Prozent. Der Anteil der Bären sank bei den Instis um 10 Prozentpunkte auf 39 Prozent und bei den Privaten um 5 Prozentpunkte auf 36 Prozent. Neutral eingestellt sind 25 Prozent der Instis, das sind 3 Prozentpunkte weniger als zur Umfrage zur Mitte vergangener Woche. Bei den Privaten schrumpfte das neutrale Lager um 5 Prozentpunkte auf 20 Prozent.

"In jedem Fall stellen diese Engagements eine Belastung für den DAX dar", sagt Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. Nach oben dürften die jüngsten Käufer vermutlich zwischen 15.300 und 15.350 Punkten etwaige Gewinne realisieren. Bei weiteren Kursverlusten des DAX dürften sie dagegen die Reißleine ziehen. "Was also heute noch wie eine vergleichsweise harmlose Korrektur aussieht, könnte sich dann doch zu einer größeren Abwärtsbewegung ausweiten", warnt Goldberg.

Andere Entwicklung bei US-Privatinvestoren - "Angst"

Anders sieht die Lage allerdings bei den US-Privatinvestoren aus. Laut der neuen AAII-Umfrage ging der Bullenanteil hier um 5,6 Prozentpunkte zurück auf 19,2 Prozent. Das Bärenlager wuchs um 6,7 Prozentpunkte auf 48,4 Prozent. Das neutrale Lager nahm geringfügig um einen Prozentpunkt ab auf 32,4 Prozent.

"Die US-Privatinvestoren zeigen eine intensive Angst", so Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. Die Stimmungsaufhellung der vergangenen Wochen habe sich deutlich reduziert.

