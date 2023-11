SENTIMENT/Noch mehr Optimismus für den DAX

Von Herbert Rude

Anleger am deutschen Aktienmarkt werden immer bullischer, wie die neue Umfrage der Frankfurter Börse zur Stimmung für den DAX zeigt. Binnen Wochenfrist stieg der Anteil der bullischen institutionellen Anleger um 6 Prozentpunkte auf 49 Prozent. Das Bärenlager leerte sich um 15 Punkte auf 21 Prozent, das neutrale Lager legte entsprechend um 9 Punkte auf 30 Prozent zu.

Das bullische Lager der Privaten wuchs zwar nur noch leicht um einen Punkt, erreichte damit aber die Marke von 60 Prozent. Der Bärenanteil ging um einen Punkt zurück auf 25 Prozent, das neutrale Lager verharrte bei 15 Prozent. Damit handelt es sich bei den Privatanlegern um den höchsten Sentiment-Index seit knapp sechs Jahren, auch bei den institutionellen Investoren wird der zweithöchste Sentiment-Index in diesem Jahr erzielt.

"Für den DAX stellt der jüngst noch einmal gestiegene Optimismus naturgemäß eine Hypothek dar", so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. "Mag sein, dass mancher Investor tatsächlich an eine sogenannte große Santa-Rally glaubt, aber es ist schwer vorstellbar, dass vor allem die jüngeren Optimisten der vergangenen drei bis vier Wochen dem DAX im Falle eines Aufschwungs über das Niveau von 15.150/200 hinaus die Treue halten werden", so der Spezialist für Behavioral Finance.

US-Privatanleger dagegen sehr skeptisch

Allerdings zeichnen die US-Privatanleger laut der neuen AAII-Umfrage ein ganz anderes Bild. Hier schrumpfte das Bullenlager binnen Wochenfrist um 5 Punkte auf nur noch 24,3 Prozent. Das Bärenlager wuchs dagegen um 7,1 Punkte auf 50,3 Prozent, das neutrale Lager nahm um 2,1 Punkte auf 25,4 Prozent ab. "Das Sentiment erreichte Ende Oktober ein neues Verlaufstief bei den US-Privatinvestoren", so Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. Das Stimmungsverhalten sei neutral bis bullisch für die Aktienmärkte.

November 02, 2023 06:32 ET (10:32 GMT)