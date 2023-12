SENTIMENT/Normalisierungszeichen auf bullischem Rekordniveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rally an den globalen Aktienmärkten scheint vielen Marktteilnehmern mittlerweile unheimlich zu werden. Stimmungsmäßig hat sich an Wall Street in der abgelaufenen Woche die erste Gegenbewegung gezeigt. Laut dem US-Anlegerverband AAII vergrößerte sich das Bärenlager nach Wochen erstmals wieder, während das Bullenlager leicht schrumpfte. Allerdings ist das Gesamtniveau immer noch extrem bullisch.

Nach den aktuellen Daten reduzierte sich das Bullenllager leicht auf 47,3 nach 48,8 Prozent aller Anleger. Der Anteil der Bären legte deutlicher zu auf 27,4 nach dem Rekordtief von 19,6 Prozent in der Vorwoche. Damit ist der Bären-Anteil immer noch weit unter dem historischen Durschschnitt von 31,0 Prozent. Umgekehrt ist der Bullenanteil noch immer extrem hoch: Historisch normal sind hier nur 37,5 Prozent.

Trotz Gewinnstrecke und Rekordhochs keine Überspekulation

Auch in Deutschland ist die Stimmung weiter gut, wie Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Umfrage der Börse Frankfurt feststellt. Auf die neuen Rekordhochs im DAX hätten die eher mittelfristig orientierten Anleger mit Short-Positionen reagiert: Rund 11 Prozentpunkte bei den Profis und 3 Prozentpunkte der Privaten seien auf die Bärenseite gewechselt, jeweils 3 Prozent haben Aktien verkauft.

Goldberg vermutet daher, dass eher langfristig orientiertes Kapital die Preise treibt, oder die Positionen der hiesigen Akteure klein waren. Während der DAX zum fünften Mal hintereinander einen Wochengewinn produzierte, habe sich die Stimmung, gemessen am Börse Frankfurt Sentiment-Index, während der vergangenen vier Wochen zu keinem Zeitpunkt verbessert. Unter dem Strich sei die Gesamtstimmung neutral, was die Chancen auf weitere Kurssteigerungen erhöhe. Denn die neuen Pessimisten dürften nach dem ersten größeren Rücksetzer schon ab 16.100 und 16.150 Punkten wieder glattstellen. Und nach oben könnte sogar ein Short-Squeeze weiter anfeuern.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2023 05:56 ET (10:56 GMT)