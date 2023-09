SENTIMENT/Privatanleger wechseln ins Bärenlager

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Trend unter den Privatanlegern ist eindeutig. Das Lager der Bären füllt sich. Während sie in den USA direkt aus dem Lager der Bullen wechseln, kommen sie in Deutschland von der Seitenlinie. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, schrumpfte dort das Bullen-Lager von 31,1 auf 27,8 Prozent, es liegt damit nun deutlich unter dem historischen Wert von 37,5 Prozent. Der Anteil der Bären stieg im Gegenzug auf 40,9 (Vorwoche: 34,6) Prozent an. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger liegt bei 31,3 Prozent nach 34,1 Prozent in der Vorwoche.

Ein vergleichbarer Trend ist in Deutschland zu beobachten. Unter dem Strich hat dabei das Bärenlager der Privatanleger um 4 Prozentpunkte zugelegt, und auch hier speist sich der größte Teil dieses Zuwachses (rund 75 Prozent) aus ehemals neutral eingestellten Investoren. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland fiel um einen Prozentpunkt auf 48 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Damit setzt fast die Hälfte der Befragten auf steigende Kurse am Aktienmarkt. Das Lager der Bären erhöhte sich um 4 Prozentpunkte auf nun 37 Prozent, während der Anteil der Neutralen um 3 Prozentpunkte auf nur noch 15 Prozent zurückging.

