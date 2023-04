SENTIMENT/Privatanleger werden bärischer

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Privatanleger werden bärischer, bei den Institutionellen nimmt dagegen der Anteil der neutralen Investoren zu, wie die neue Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zur Stimmung unter DAX-Anlegern zeigt. Sowohl bei den Privaten als auch bei den Institutionellen sind nun die Bären deutlich in der Mehrheit.

Bei den Privaten leerte sich das Bullenlager im Vergleich zur Umfrage Mitte vergangener Woche nun um 9 Prozentpunkte auf 30 Prozent. Der Bärenanteil nahm entsprechend um 9 Punkte auf 44 Prozent zu, der neutrale Anteil verharrte bei 26 Prozent.

Bei den Profis schrumpfte das Bärenlager dagegen um 4 Punkte auf 42 Prozent. Da auch der Anteil der Bullen um 1 Punkt auf 28 Prozent zurückging, nahm das neutrale Lager um 5 Punkte zu auf nun 30 Prozent.

Der Sentiment-Index fiel damit auf den niedrigsten Stand seit September. "Damals hatte die Mehrheit der Privatanleger übrigens den richtigen Riecher, denn der DAX verlor seinerzeit alleine in der darauf folgenden Woche rund 5 Prozent an Wert", so Analyst Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet.

Schnelle Gewinnmitnahmen auf der Short-Seite erwartet

Marktteilnehmer befürchteten oder hofften, dass die Volatilität anspringen "und der DAX dadurch naturgemäß in der Folge an einem einzigen Tag 3 bis 4 Prozent an Wert verlieren könnte", so Goldberg. Schnelle Gewinnmitnahmen bei den Shorts sollten dann zu Nachfrage im Bereich von 15.350/400 DAX-Zählern führen, meint er. "Abgesehen von möglicherweise kurzfristigen, scharfen Rücksetzern hat sich an der insgesamt günstigen Situation für den DAX nicht allzu viel geändert", so der Analyst für Behavioral Finance.

Auch bei US-Privatanlegern Bären in der Mehrheit

In den USA verabschiedeten sich laut der neuen AAII-Umfrage Teilnehmer aus dem Bullenlager, das um 3,1 Prozentpunkte auf damit 24,1 Prozent geschrumpft ist. Der neutrale Anteil sank minimal um 0,3 Punkte auf 37,4 Prozent, so dass nun auch hier das Bärenlager mit einem Plus von 3,4 Punkten auf 38,5 Prozent die Mehrheit übernommen hat.

