SENTIMENT/Private DAX-Anleger kaufen antizyklisch zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Während es am deutschen Aktienmarkt nach unten geht, füllt sich das Lager der Optimisten unter den Privatanlegern in Deutschland. Keine Angst scheinen Anleger hier vor den geopolitischen Ereignisrisiken oder weiter steigenden Anleiherenditen zu haben. Dies ist für Sentiment-Analyst Joachim Goldberg insofern erstaunlich, weil für einige Engagements mittlerweile Buchverluste von wahrscheinlich über 1.000 DAX-Zählern angefallen sind. Offensichtlich sei man mancherorts aber trotzdem nicht bereit, diese aufgelaufenen Verluste zu realisieren und setze möglicherweise auf eine veritable (Vorweihnachts)-Rally.

Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland legt um 9 Punkte auf nun 59 Prozent zu, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Unter dem Strich hat sich das Bärenlager der Privatanleger um 6 Prozentpunkte auf nun 26 Prozent geleert. Der Anteil der Neutralen fiel um 3 Prozentpunkte auf nur noch 15 Prozent.

An der Wall Street findet dagegen ein Wechsel der Privatanleger aus dem Bullen- in das Bärenlager statt. Hier wird auf weiter fallenden Notierungen an der Wall Street gesetzt und neue Shorts auf dem erreichten Niveau aufgesetzt. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, fällt dort der Bullenanteil von 34,1 auf 29,3 Prozent, er liegt damit deutlich unter dem historischen Wert von 37,5 Prozent. Der Anteil der Bären steigt im Gegenzug auf 43,2 (Vorwoche: 34,6) Prozent deutlich. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger liegt bei 27,5 Prozent nach 31,3 Prozent in der Vorwoche.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2023 04:30 ET (08:30 GMT)