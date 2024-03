SENTIMENT/Stimmung stützt DAX-Hausse

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX eilt von Rekord zu Rekord - doch besonders die institutionellen Anleger schauen in die Röhre, zumindest wenn man der neuen Umfrage der Deutschen Börse zum DAX-Sentiment Glauben schenken möchte. Bei den Instis überwiegt nach wie vor das Bärenlager. Zwar schrumpfte dieses verglichen mit der Umfrage aus der vergangenen Woche um 8 Prozentpunkte auf immer noch hohe 45 Prozent. Von den 8 Prozentpunkten wechselten aber nur 3 Prozentpunkte ins Lager der Bullen, das nun 30 Prozent ausmacht. Das neutrale Lager wuchs entsprechend stärker um 5 Prozentpunkte auf 25 Prozent.

Etwas anders sieht die Lage bei den Privaten aus. Hier ist der Bullenanteil der größte, er erhöhte sich um 4 Prozentpunkte auf 48 Prozent. Der Anteil der Bären ging um 2 Prozentpunkte auf 35 Prozent zurück, der neutrale Anteil ebenfalls um 2 Prozentpunkte auf 17 Prozent.

"Von Euphorie ist vor Ostern jedenfalls keine Spur", so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber erhebt und auswertet. "Daher bleibt der DAX Sentiment-technisch immer noch in guter Position", so der Analyst für Behavioral Finance. Institutionelle Investoren könnten im Zuge einer eventuellen Korrektur schon knapp unter 18.000 Punkten als Nachfrager auftreten.

In den USA Privatanleger bullisch

In den USA sind die Privatanleger allerdings noch bullischer als in Deutschland. Laut der neuen AAII-Umfrage wuchs der Anteil der Optimisten um 6,8 Prozentpunkte auf 50 Prozent. Der neutrale Anteil schrumpfte um 2 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent, das Bärenlager verließen 4,8 Prozentpunkte, es umfasst nun 22,4 Prozent der Umfrageteilnehmer.

