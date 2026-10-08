08.10.2026 13:42:45

SENTIMENT/Überschäumender Optimismus an Wall Street gefährlich

DOW JONES--Als "sehr gefährlich" werten Händler die extrem bullische Stimmung an den US-Börsen. "Der Renditeanstieg und damit die immer höheren Finanzierungskosten der KI-Hyperscaler hätten längst für mehr Vorsicht sorgen müssen", sagt ein Händler. Stattdessen werde eine Woche vor Beginn der US-Berichtssaison auf ein weiter ungebremstes Gewinnmomentum gesetzt. Dabei seien eigentlich nur noch KI-Aktien und Ölwerte für den Großteil des Gewinnanstiegs im S&P-500 verantwortlich.

Der Anteil der Bullen sprang in der abgelaufenen Woche mit 40,3 Prozent sogar sehr kräftig nach 34,6 Prozent davor an. Damit steigt die Stimmung an Wall Street seit vier Wochen ungebremst, wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt. Das Bärenlager brach indes auf 39,0 nach zuvor 46,5 Prozent ein. Ein derart optimistischer Aktienmarkt sei anfällig für Enttäuschungen in der Berichtssaison, heißt es.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 07:43 ET (11:43 GMT)

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