SENTIMENT/US-Anleger wechseln direkt vom Bären- ins Bullen-Lager

Deutlich bullischer ist die Stimmung an der Wall Street geworden. Marktteilnehmer führen dies vor allem auf gelungene Börsenstarts wie der von SpaceX zurück. Das Lager der Bullen stieg in der abgelaufenen Handelswoche auf 36,3 Prozent an. In der Vorwoche lag es nur bei unterdurchschnittlichen 31,4 Prozent, wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt.

Umgekehrt reduzierte sich das zuvor extrem hohe Bären-Lager auf 37,2 Prozent. In der Woche davor lag es bei 42,3 Prozent. Als besonders interessant hebt ein Händler die Entschlusskraft der US-Anleger hervor. "Die Neutralen sind fast exakt unverändert geblieben, die ehemaligen Bären sind sofort zu Bullen geworden", so ein Marktteilnehmer. Die sei eine gute Grundlage für weiteren Kapitalfluss an die US-Börsen.

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July 09, 2026 03:38 ET (07:38 GMT)