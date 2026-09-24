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24.09.2026 08:42:39
SENTIMENT/US-Privatanleger bleiben skeptisch
Die Stimmung unter den US-Privatanlegern hat sich zwar leicht verbessert, bleibt insgesamt aber angeschlagen. Der Bullenanteil erhöhte sich laut der jüngsten wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors auf 32,7 Prozent von 28,8 Prozent. Das Bärenlager nahm auf 48,1 Prozent von 53,3 Prozent ab, bleibt aber dominierend. Damit sind 19,2 Prozent der Anleger neutral gestimmt nach 17,9 Prozent in der Woche zuvor.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)
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