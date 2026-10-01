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01.10.2026 08:18:43
SENTIMENT/US-Privatanleger bleiben skeptisch
Die US-Privatanleger bleiben skeptisch. Wie der jüngsten Sentiment-Erhebung der American Association of Individual Investors zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil zwar leicht auf 34,6 Prozent nach 32,7 in der Vorwoche gestiegen. Die Mehrzahl der Befragten verbleibt aber im Bärenlager - 46,5 Prozent nach 48,1 in der Vorwoche. Damit sind 18,9 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach zuvor 19,2 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)
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