SENTIMENT/US-Privatanleger verlieren den Mut

FRANKFURT (Dow Jones)--Extrem wechselhaft ist momentan die Stimmung unter den Privatanlegern in den USA. Nachdem der Anteil der bullischen Privatanleger in der Vorwoche von 41 Prozent auf ein Einjahreshoch bei 51,4 gestiegen war, fiel sie nun wieder zurück. Während der Dow-Jones-Index zuletzt eine Gewinnserie von 13 Handelstagen in Folge lieferte, kann sich dieser Trend nicht unendlich fortsetzen. So ist ein Teil der ehemaligen Bullen für die Sommerferien an die Seitenlinie gewechselt, andere wiederum in das Lager der Bären.

Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, schrumpfte dort das Bullenlager deutlich von 51,4 auf 44,9 Prozent. Der Anteil der Bären stieg leicht auf 24,1 (Vorwoche: 21,5) Prozent. Zulauf erhielt auch das Lager der neutral gestimmten Privatanleger, das auf 31 Prozent der Befragten stieg nach 27,1 Prozent in der Vorwoche.

Während der DAX mehrheitlich auf der Stelle tritt, präsentiert sich hier die Stimmung unter den Privatanlegern stabil. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland verharrte gegenüber der zurückliegenden Woche bei 29 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären stieg um 3 Punkte auf 33 Prozent, während der Anteil der Neutralen um 3 Punkte auf 27 Prozent fiel.

July 27, 2023 04:46 ET (08:46 GMT)