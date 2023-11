SENTIMENT/US-Privatanleger viel bullischer - Deutsche sind es bereits

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein solcher Stimmungsumschwung wie aktuell in den USA ist selten zu beobachten. Der bullische Anteil der US-Privatinvestoren ist von 24,3 auf 42,6 Prozent massiv gestiegen, die Stimmung hat sich also deutlich aufgehellt. "Angesichts der steigenden Sentiment-Werte bleibt für die Aktienmärkte wenig Luft nach oben", kommentiert Robert Rethfeld. Andererseits seien Stimmungsaufhellungen in der Zeit um Thanksgiving und in der Vorweihnachtszeit nicht ungewöhnlich.

Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern zudem hervorgeht, ist der Anteil der Bären auf 27,2 von 50,3 Prozent stark gefallen. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger umfasst nun 30,2 nach 25,4 Prozent in der Vorwoche.

Dagegen sind die Privatanleger in Deutschland weiter zuversichtlich, was Aktien angeht. Der Bullenanteil legte um einen Punkt auf nun 61 Prozent zu, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager schrumpfte bei den Privatanlegern um 3 Prozentpunkte auf nun 22 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg um 2 Prozentpunkte auf 17 Prozent.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2023 05:35 ET (10:35 GMT)