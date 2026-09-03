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03.09.2026 10:17:39
SENTIMENT/Viele US-Bären konvertieren zu Bullen
Ein kräftiger Stimmungsumschwung ins Bullen-Lager ist an der Wall Street zu beobachten Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, waren 39,7 Prozent aller privaten US-Anleger zuletzt "Bullen". In der Vorwoche waren es noch 32,9 Prozent gewesen. Das Bullenlager speiste sich dabei direkt aus früheren "Bären". Das Bärenlager schrumpfte entsprechend von 44,4 auf nunmehr 37,6 Prozent. Die Neutralen blieben praktisch unverändert bei 22,7 Prozent. Grund des Stimmungswandels waren nachlassende Sorgen über die Untätigkeit der US-Notenbank gegenüber der steigenden Inflation.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 04:18 ET (08:18 GMT)
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