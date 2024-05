SENTIMENT/Während Privatanleger jubeln werden Profis vorsichtiger

Die Hausse am Aktienmarkt löst bei Privatanlegern regelrechte Freudensprünge aus. Patrick Hussy, Sentimentanalyst und Geschäftsführer bei Sentix, verweist auf die entsprechende Entwicklung in der jüngsten Umfrage unter Investoren. Während bei den Privaten die Zuversicht weiter gestiegen sei, reagierten die Profis gänzlich anders. Sie dächten zunehmend über Gewinnmitnahmen nach. Wenn die Profis dieses Verhalten zeigten, werde ein oberer Wendepunkt oder eine Zwischenkonsolidierung am Aktienmarkt wahrscheinlich, so der Experte.

Die Stimmung für deutsche Aktien verbesserte sich innerhalb von nur einer Woche um 33 Prozentpunkte. Seit dem Stimmungstief vor 3 Wochen beträgt der "Sentiment-Shift" sogar satte 57 Punkte. Das dürfte Hussy zufolge kurzfristig etwas zu viel Optimismus für die Märkte sein, zumal der "Bias" der Institutionellen eine starken Knick nach unten zeige.

Mit Blick auf die Sektoren machten Autoaktien im Mai eine Vollbremsung. Sie katapultieren sich ans Ende der Sentiment-Hitliste. Eine deutliche Stimmungsberuhigung setzte auch bei Rohölaktien ein. Pharmaaktien verteidigten ihre Stellung als Börsenliebling.

May 13, 2024