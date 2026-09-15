Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
|
15.09.2026 16:39:00
Sentinel-3C und Flex: Zwei neue europäische Erdbeobachtungssatelliten gestartet
Die ESA hat zwei neue Satelliten gestartet. Sie sollen verschiedene Daten über die Erde erfassen, die unter anderem Rückschlüsse auf den Klimawandel liefern.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
09.09.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flex-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Flex Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flex Ltd Registered Shs
|92,69
|-1,10%