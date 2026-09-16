SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
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16.09.2026 20:00:28
SentinelOne CEO Sells Shares Worth $2.3 Million as the Stock Soars
Tomer Weingarten, President and Chief Executive Officer of SentinelOne, Inc. (NYSE:S), sold ~114,900 shares of the company on September 11, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($19.89); post-transaction value based on September 11, 2026 market close ($19.75).
SentinelOne is a global cybersecurity infrastructure software company with a market cap of $7.6 billion. The company's competitive advantage lies in its AI-powered Singularity XDR platform, which provides unified security across multiple attack surfaces through a single consolidated data stack.
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