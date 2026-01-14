SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
|
14.01.2026 11:44:09
SentinelOne CEO Sold 125K Insider Shares for $1.9 Million in Mid-December
Tomer Weingarten, President and CEO of SentinelOne (NYSE:S), executed an open-market sale of 125,429 shares for a total consideration of approximately $1.9 million on Dec. 11, 2025, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values are based on the SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.09). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu SentinelOne Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|SentinelOne Inc Registered Shs -A-
|12,40
|1,64%