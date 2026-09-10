SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
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10.09.2026 06:47:44
SentinelOne CFO Sells Over 20,000 Company Shares After the Stock Delivered a 5% One-Year Gain
Chief Financial Officer Sonalee Elizabeth Parekh executed a sale of 21,664 shares of Class A Common Stock in SentinelOne, Inc. (NYSE:S) on September 8, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($19.44); post-transaction value based on September 8, 2026 market close ($19.43).
SentinelOne operates as a global cybersecurity infrastructure provider, positioning itself as a consolidator in the fragmented endpoint and cloud security market. The company's competitive advantage derives from its unified XDR platform architecture and AI-driven threat intelligence, which enables customers to reduce security tool sprawl while improving detection and response capabilities.
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