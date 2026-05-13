CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
13.05.2026 15:58:02
SentinelOne vs. CrowdStrike: What Their Quarterly Revenue Trends Tell Investors.
SentinelOne (NYSE:S) primarily earns revenue by providing a centralized threat detection and response platform that helps organizations secure their enterprise endpoints, cloud workloads, and connected devices.It recently expanded its security partnership with Google Cloud, and reported a net income margin of approximately -41% for the quarter ended Jan. 31, 2026.CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) primarily generates revenue by selling subscriptions to its cloud-delivered protection platform, which secures corporate endpoints, identity systems, and data against cyber threats.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
07.05.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
21.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.04.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
21.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.04.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
13.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|478,30
|-0,39%
|SentinelOne Inc Registered Shs -A-
|13,81
|0,44%