06.07.2026 10:29:42

Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt deutlich

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Konjunkturerwartungen von Anlegern für Deutschland haben sich im Juli deutlich aufgehellt. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg auf minus 19,4 (Juni: minus 28,5) Punkte, das höchste Niveau seit März. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 39,8 (minus 42,5) und der Index der Erwartungen auf plus 3,5 (minus 13,3) Punkte. Dieser Subindex ist damit erstmals seit März wieder positiv. "Die nun verkündeten Reformen scheinen den Anlegern Mut zu machen, dass sich auch Hierzulande die Konjunktur aufhellen kann", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy die Zahlen.

Der Konjunkturindex für den Euroraum erhöhte sich im Juli auf minus 3,1 (minus 13,4) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 14,8 (minus 20,0) anzieht und der Erwartungsindex auf plus 9,3 (minus 6,5) Punkte. Entspannungssignale kamen auch von der Inflationsseite: Das Sentix-Themenbarometer "Inflation" zeigte eine deutliche Beruhigung an. "Für die Notenbanken nimmt dies ebenfalls den Handlungsdruck und eröffnet sogar neuen Handlungsspielraum", schrieb Hussy.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)

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