Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt im Januar

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Meinung von Investoren zur deutschen Wirtschaft hat sich im Januar etwas verbessert, was besonders die Wachstumserwartungen betraf. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg nach zwei Rückgängen in Folge wieder etwas, und zwar auf minus 16,4 (Vormonat: minus 22,7) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 36,0 (minus 41,8) Punkte und der Index der Erwartungen auf plus 5,5 (minus 1,3) Punkte.

"Zum Jahresauftakt zeigt sich in Deutschland eine signifikante Verbesserung der konjunkturellen Stimmung", konstatiert Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy, ohne dafür einen Grund nennen zu können. Der Vorzeichenwechsel bei den Erwartungen sei normalerweise "ein klassisches Turnaround-Signal", doch bleibe die Lage "stark rezessiv". "Ob sich die Investitionsblockade löst und Deutschland im Jahr 2026 wieder Tritt fasst, bleibt daher abzuwarten", meint Hussy.

Der Sentix-Konjunkturindex des Euroraums steigt auf minus 1,8 (minus 6,2) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 13,0 (minus 16,5) Punkte anzieht und der Erwartungsindex auf plus 10,0 (plus 4,8) Punkte. "Der Erholungsprozess bleibt insgesamt verhalten und zeigt noch keine große Dynamik. Daher kann für die Konjunktur in Euroland - trotz dieser Stimmungsverbesserung - noch keine generelle Entwarnung gegeben werden", befindet Hussy.

January 12, 2026 04:30 ET (09:30 GMT)