Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt im September

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Konjunkturerwartungen von Anlegern für Deutschland sind im September das vierte Mal in Folge gestiegen. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex kletterte auf minus 2,8 (August: minus 11,9) Punkte, das höchste Niveau seit Juli 2025. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 16,8 (minus 28,3) und der Index der Erwartungen auf plus 12,3 (plus 6,0) Punkte.

"Die deutsche Konjunktur zeigt sich in den Sentix-Konjunkturindizes zu Beginn des Monats September in einer erstaunlich positiven Verfassung. Getragen wird diese Entwicklung vor allem von den Lagewerten", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Daten. "Die anstehenden Landtagswahlen scheinen die Anleger keineswegs zu beunruhigen."

Der Konjunkturindex für den Euroraum erhöhte sich im September auf plus 5,1 (plus 0,9) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 3,3 (minus 8,0) anzog und der Erwartungsindex auf plus 13,8 (plus 10,3) Punkte. Der Konjunkturindex ist damit das fünfte Mal in Folge gestiegen.

"Euroland schüttelt die rezessiven Tendenzen nun vollends ab. In Verbindung mit dem erneuten Anstieg der Erwartungswerte signalisieren die befragten Anleger eine hohe Zuversicht, dass die Eurozone einen konjunkturellen Aufschwung eingeleitet hat", erklärte Hübner. "Das konjunkturelle Schlusslicht, die deutsche Volkswirtschaft, steht dieser Entwicklung nicht nur nicht im Wege, sondern trägt sie im September sogar deutlich."

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September 07, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)