09.11.2026 10:29:45

Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt leicht im November

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Meinung von Investoren zur Konjunktur in Deutschland hat sich im November marginal verbessert. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg auf minus 3,3 (Oktober: minus 3,6) Punkte. Der Index der aktuellen Lage erhöhte sich auf minus 14,0 (minus 14,5) Punkte, was das höchste Niveau seit Mai 2023 ist. Der Erwartungsindex blieb bei 8,0 Punkten.

"Die deutsche Wirtschaft zeigt somit erste Stabilisierungstendenzen, ohne bislang den entscheidenden Befreiungsschlag zu schaffen", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy die Zahlen. Angesichts ausbleibender Reformimpulse, hoher Standortkosten und anhaltender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten bleibe die Erholung auf einem fragilen Fundament.

Der Konjunkturindex des Euroraums sank dagegen auf 2,4 (2,7) Punkte, wobei die Lagebeurteilung bei minus 3,3 Punkte blieb, aber die Erwartungen auf 8,3 (8,8) Punkte nachgaben. "Trotz eines leicht positiven Gesamtindex' verdeutlicht die anhaltend negative Lagebeurteilung, dass die Eurozone ihre wirtschaftliche Schwächephase noch nicht überwunden hat", konstatierte Hussy. Dabei fordere insbesondere das wirtschaftspolitische Umfeld seinen Tribut. Steigende Zinsen, hohe Rohölpreise und politische Unsicherheiten belasteten die Konjunktur.

"Die instabilen Verhältnisse in Frankreich, die gewaltsamen Proteste und die wieder aufflammenden Enteignungsdebatten in Berlin verunsichern Unternehmen und Investoren", meinte Hussy. Hinzu kommt nach seiner Einschätzung die Diskussion in vielen EU-Ländern um weitere Finanzhilfen für die Ukraine, die angesichts angespannter Staatshaushalte und begrenzter EU-Finanzmittel Fragen nach Finanzierung und Prioritäten aufwerfe.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 04:30 ET (09:30 GMT)

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