Sentix-Konjunkturindex für Deutschland fällt im März

DOW JONES--Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobenen Konjunkturindex für Deutschland ist im März wegen des Iran-Krieges deutlich gefallen. Wie Sentix mitteilte, ging er nach zwei Anstiegen in Folge auf minus 12,1 (Februar: minus 6,9) Punkte zurück, wobei der Index der Lagebeurteilung seine Aufwärtsbewegung aber fortsetzte und auf minus 25,0 (minus 27,5) Punkte stieg. "Damit erreichte der Lageindex den höchsten Stand seit Juli 2025, wobei ein Jubel verfrüht erscheint: die wirtschaftliche Lage wird immer noch als 'schlecht' eingestuft", erläuterte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. Der Erwartungsindex gab auf plus 1,8 (plus 16,3) Punkte nach.

Der Sentix-Index des Euroraums fiel auf minus 3,1 (plus 4,2) Punkte. Die Lagebeurteilung ging auf minus 9,5 (minus 6,8) Punkte zurück, die Erwartungen sanken auf plus 3,5 (plus 15,8) Punkte. "Damit wird der konjunkturelle Aufwärtstrend der vergangenen Monate in Frage gestellt. Der Energiepreisschock und die geopolitischen Risiken bremsen den zuvor gestiegenen Optimismus für die Wirtschaft in Euroland ein", urteilte Hussy.

