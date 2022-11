Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steigt im November

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lage der deutschen Wirtschaft und ihr Ausblick stellen sich nach Meinung von Investoren im November nicht mehr ganz so finster dar wie zuletzt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland steigt auf minus 30,0 (Vormonat: minus 37,4) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 28,0 (minus 33,5) Punkte anzieht und der Erwartungsindex auf minus 32,0 (minus 41,3) - den höchsten Stand seit Juni. Sentix befragte nach eigenen Angaben 1.348 Investoren, darunter 273 institutionelle.

"Das Machtwort des Bundeskanzlers Scholz, die zur Abschaltung Ende 2022 vorgesehenen Atomkraftwerke bis Mitte April am Netz zu lassen, stellt immerhin eine gewisse Spur von Einsicht in die Notwendigkeit dar, alle verfügbaren Energieproduktionsanlagen verfügbar zu haben", kommentiert Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Stimmungsaufhellung. Die in Deutschland beschlossenen Gas- und Strompreisdeckel gäben den Verbrauchern Sicherheit, würden aber bei den aktuellen Preistrends bei Gas und Strom zunächst nur begrenzt wirksam. "Wie ein Put am Aktienmarkt stellen sie aber eine Versicherung dar", urteilt Hübner.

Der Konjunkturindex des Euroraums erhöht sich auf minus 30,9 (minus 38,3) Punkte. Der Lageindex steigt auf minus 29,5 (minus 35,5) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 32,3 (minus 41,9) Punkte - auch dies der höchste Wert seit Juni.

"Das ist zwar noch immer kein Trendwende-Signal. Aber der Anstieg von Lage- und Erwartungswerten zeigt, wie sensitiv die Anleger in ihren Konjunkturerwartungen auf Signale vom Energiemarkt reagieren", kommentiert Hübner das Ergebnis. Der Oktober sei wärmer gewesen als üblich, weshalb zum Beispiel die deutschen Gasspeicher stärker gefüllt seien als erwartet. "Die Spotmarkt-Gaspreise brachen daraufhin ein. Die Sorgen vor einer katastrophalen Gasmangellage schwinden", konstatiert der Sentix-Geschäftsführer.

