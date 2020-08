Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steigt zum vierten Mal

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konjunkturindex des Beratungsunternehmens Sentix für Deutschland ist im August zum vierten Mal in Folge gestiegen. Nach Mitteilung von Sentix erhöhte er sich auf minus 4,5 (Juli: minus 10,5) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 30,8 (minus 40,8) Punkte stieg und der Erwartungsindex auf plus 25,8 (plus 25,5) Prozent kletterte. "Die Erwartungswerte bleiben äußerst positiv und zeugen von keinen Ängsten vor einer zweiten Corona-Infektionswelle", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Daten.

Da sich die Erwartungen stabil präsentierten, liege der Gesamtindex für Deutschland mit minus 4,5 Punkten "nur noch marginal" von der Expansionsschwelle entfernt, fügte Hübner hinzu. Ein Beleg für das überdurchschnittliche Anziehen in Deutschland dürften zuletzt auch die überraschend guten Auftragseingänge der deutschen Industrie im Monat Juni gewesen sein. Im Jahresvergleich legten sie um 27,9 Prozent zu.

Auch der Sentix-Gesamtindex für die Konjunktur im Euroraum steigt im August zum vierten Mal in Folge auf minus 13,4 (minus 18,2) Punkte. Die Lagewerte ziehen um 8,2 Punkte an, stehen aber mit minus 41,3 Punkten immer noch im rezessiven Bereich. Die Erwartungen bleiben mit plus 19,3 Punkten stabil positiv.

Der Prozess der wirtschaftlichen Erholung im Eurogebiet gestalte sich zäh. Mit einem Lagewert von minus 41,3 komme zwar absolut gesehen noch kein Jubel auf; schließlich bedeute ein solch tiefer Indexstand, dass das dritte Quartal anhaltend rezessive Züge trage. Dennoch schreite die Erholung voran, zumal die Erwartungswerte auch im August ihren Vormonatsstand nahezu bestätigt hätten. "Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass eine zweite Corona-Infektionswelle keinen neuen Angstreflex in den Konjunkturindikatoren hinterlässt", sagte Hübner.

