Sentix: Konjunkturstimmung im Euroraum hellt sich weiter auf

LIMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich abermals verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im April zum sechsten Mal in Folge, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Die Kennzahl erreicht mit minus 5,9 Punkten den besten Wert seit Februar 2022.

Die Erwartungen für die Eurozone sind erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs wieder positiv. Sie stiegen zum siebten Mal in Folge auf 5,0 Punkte. "Damit dürfte zumindest die rezessive Periode in der Eurozone zu Ende gehen. Insgesamt verläuft die Ende 2022 gestartete konjunkturelle Erholungsphase jedoch vergleichsweise schwach", relativierte Sentix.

Deutschland bleibt zwar relatives Schlusslicht, verbessert sich aber in diesem Monat ebenfalls deutlich um 7,4 Punkte im Gesamtindex. Auch hier ermitteln die Wirtschaftsforscher die besten Erwartungen seit Februar 2022. "Die deutsche Wirtschaft bleibt das relative Sorgenkind der großen Industrienationen. Dies gilt auch trotz der deutlich verbesserten Erwartungswerte", kommentierte Sentix.

International gewinne der Aufschwung an Breite. Über nahezu alle Regionen maßen die Wirtschaftsforscher Verbesserungen in der Konjunkturlage und bei den Erwartungen. "Die Kehrseite der sehr robusten US-Konjunktur könnte jedoch darin bestehen, dass die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen nicht nur in die Zukunft verschoben, sondern gänzlich begraben werden müssen."

Analysten schenken der Konjunkturumfrage von Sentix Beachtung, weil sie früh im jeweiligen Berichtsmonat erscheint. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf andere Indikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima. Die aktuelle Umfrage wurde vom 4. bis zum 6. April unter 1201 Investoren durchgeführt, davon 237 institutionelle Anleger./lfi/bgf/nas