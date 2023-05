Sentix: Rezession in Deutschland rückt in den Fokus

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lage der deutschen Wirtschaft hat sich nach Meinung von Investoren deutlich verschlechtert. Drohende Belastungen wie die Heizungssanierungen sowie der starke Preisanstieg für Nahrung und Energie dämpfen die Stimmung. Zudem bleibt aus Sicht des Beratungsunternehmen Sentix die Energiesicherheit ein Dauerbrenner. Der von Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland fiel für Mai auf minus 14,5 (Vormonat: minus 6,9) Punkte. "Der saisonal untypische Rückgang der Lagewerte rückt das Thema Rezession erneut in den Fokus", erklärte Sentix.

Der Lageindex fällt auf minus 9,0 (minus 2,3) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 19,8 (minus 11,5) Zähler. Die Konjunkturerwartungen sinken damit auf den tiefsten Wert seit Dezember 2022. Sentix befragte nach eigenen Angaben 1.276 Anleger, darunter 251 institutionelle Investoren.

Auch in der Eurozone zeichnet sich ein jähes Ende der Erholungsbewegung ab. Der Gesamtindex fällt auf minus 13,1 (Vormonat: minus 8,7) Punkte. Der Lageindex reduziert sich auf minus 7,0 (minus 4,3) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 19,0 (minus 13,0) Punkte. Der Rückgang der Erwartungskomponente wische "sämtliche Hoffnungen auf eine konjunkturelle Wiederbelebung nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges beiseite", hieß es. Vielmehr überrasche die saisonal untypische Schwäche.

Die US-Wirtschaft habe sich lange Zeit besser gehalten als die übrigen großen Volkswirtschaften. Nun hole aber die Schwerkraft auch die USA ein, erklärte Sentix.

Der Gesamtindex sinkt auf minus 6,5 (minus 2,3) Punkte, der dritte Rückgang in Folge. Die Bewertung für die aktuelle Lage steigt auf minus 5,3 (minus 8,5). Die Erwartungskomponente fällt auf minus 17,5 (minus 12,5) Punkte. "Der dritte Rückgang in Folge spiegelt den Schock über anhaltende Pleiten von Regionalbanken in den USA wider. Die stark gestiegenen Zinsen zeigen ihre Auswirkungen", hieß es von Sentix.

