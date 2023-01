Sentry Enterprises und Infineon kooperieren bei biometrischer Zugangskontrolle und Plattformen für Cold-Storage-Krypto-Wallet

West Chester, Pennsylvania, und München – 26. Januar 2023 – Sentry Enterprises ist ein Technologieführer, der die Bedeutung von Identität in der physischen und digitalen Welt verändert. Um seine biometrischen Plattformen zu betreiben, setzt das Unternehmen auf die neueste Generation der SLC37x Secure Element-Chipfamilie von Infineon . Sentry Enterprises ist der Entwickler und Hersteller der biometrischen Plattform „SentryCard“, einer datenschutzfreundlichen Identitätsnachweislösung, sowie der in Kürze erscheinenden biometrischen Kryptowährungsbörse „Sentinel“. Die Identitätsplattform von Sentry wird horizontal in allen Sicherheits-, Zahlungs- und Kryptosektoren sowie in anderen Marktsegmenten eingesetzt.