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18.05.2026 06:31:29
Senvest Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Senvest Capital lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -20,13 CAD. Ein Jahr zuvor waren -136,140 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 20,1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 49,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Senvest Capital 40,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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