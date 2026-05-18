Senvest Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Senvest Capital lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -20,13 CAD. Ein Jahr zuvor waren -136,140 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 20,1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 49,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Senvest Capital 40,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at