Senvest Capital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Senvest Capital präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 70,98 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 40,2 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 19,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at