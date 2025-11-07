SenzaGen Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SenzaGen Registered lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

SenzaGen Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat SenzaGen Registered im vergangenen Quartal 15,2 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SenzaGen Registered 13,2 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at