Senzime AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Senzime AB äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Senzime AB ein Ergebnis je Aktie von -0,200 SEK vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 102,07 Prozent auf 28,4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,930 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,970 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 77,87 Prozent auf 104,02 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,48 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

